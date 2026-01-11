إنتخاب أحمد بلعياط رئيسا للإتحاد الوطني للمقاولين العموميين

أعلن الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، عن إنتخاب أحمد بلعياط رئيسا جديدا للإتحاد.

وحسب بيان له، فقد جرى إنتخاب بلعياط،لذي يشغل أيضا منصب المدير العام للبنك الوطني للإسكان أمس السبت. خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للإتحاد.

وعبّر بلعياط عن شكره لأعضاء الاتحاد على الثقة التي حظي بها، معتبرا أن انتخابه على رأس الاتحاد يشكل “مسؤولية كبيرة”.

كما أكد التزام الإتحاد بالمساهمة في مرافقة البرامج الوطنية للتنمية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. من خلال ترقية نشاط المقاولات العمومية وتعزيز دورها في إنجاز المشاريع ذات البعد الاستراتيجي. مشددا على أهمية الاستمرارية في العمل. لأن نجاح الاتحاد يتحقق من خلال تضافر الجهود لضمان تعزيز مساهمته في التنمية الوطنية وخلق الثروة ومناصب الشغل”.