تم اليوم الخميس، إنتخاب إبراهيم بوغالي، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية للمجلس.

وإنطلقت منذ قليل، جلسة للمجلس الشعبي الوطني، لانتخاب رئيس المجلس، حيث تم ترشيح كل من أحمد صادوق من حركة مجتمع السلم، وإبراهيم بوغالي “قائمة حرة” لرئاسة المجلس.

وخصصت أولى الجلسات العلنية، للمجلس الشعبي الوطني، لمناداة المترشحين الفائزين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حسب الاعلان المسلم من المجلس الدستوري. وتشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.