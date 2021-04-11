إنتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتي لعهدة خامسة

أعيد إنتخاب إسماعيل عمر جيله الذي يتولى السلطة منذ 22 عاما في جيبوتي لولاية خامسة بعد حصوله على 97.44 بالمئة من الأصوات.

وبدت فرص المرشح الآخر الوحيد زكريا إسماعيل فارح (56 عاما) رجل الأعمال الذي بدأ العمل السياسي مؤخرا، ضئيلة.

وقال المستشار الخاص لرئيس الجمهورية ألكسيس محمد لفرانس برس، إن “النتائج جاءت كالتالي: 167 ألفا و536 صوتا لمرشح الاغلبية و4408 أصوات للمرشح المستقل.

وقال أليكسيس محمد، إن المحكمة الدستورية ستصادق على هذه النتائج خلال الأيام الثلاثة المقبلة إذا لم يتم الاعتراض عليها.

وبحصوله على 97,44 بالمئة من الأصوات، حقق جيله أعلى نسبة تأييد منذ دخوله إلى الساحة السياسة في 1999 عندما تولى المنصب من أول رئيس للبلاد حسن غوليد أبتيدون.