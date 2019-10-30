إنتخاب الأرجنتيني “رافائيل غروسي” مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فاز الأرجنتيني “رافائيل غروسي” بمنصب المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بعد تحقيقه أغلبية الأصوات في التصويت.

وكشفت وكالة الأنباء الإماراتية ،اليوم الأربعاء، عن فوز رافائيل غروسي في التصويت الذي أجراه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتحصل غروسي على 24 صوتا متقدما بفارق 10 أصوات على منافسه الروماني “كورنيل فيروتا” .

ومن المقرر أن يعقد مجلس المحافظين اليوم جلسة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الوكالة،يتم خلالها تعيين المدير العام الجديد.

سيكون رافائيل المدير السادس للوكالة، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه الجديد في موعد لن يتعدى 1 جانفي القادم لمدة 4 سنوات.