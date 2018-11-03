إنتخاب الجزائري العربي جاكتا رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة

تم انتخاب مرشح الجزائر العربي جاكتا رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتلعب المفوضية دورًا رئيسيًا في تحديد أجور الموظفين وشروطهم.

وسيكون على رأس جدول أعمال جاكتا إصلاح الطريقة التي تعمل بها لجنة الخدمة المدنية الدولية.

من أجل استعادة ثقة منظماتها الأعضاء وموظفي منظومة الأمم المتحدة بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل.

وتحقيقاً لهذه الغاية ، شارك جاكتا مؤخراً في مراجعة وتحديث أساليب عمل اللجنة وقواعد التشغيل الخاصة بها.

سيبدأ ولايته في جانفي 2019 خلفا السيراليوني كينغستون رودس.

جاكتا شغل منصب مفوض في لجنة الخدمة المدنية الدولية وفي الخارجية الجزائرية وحفظ الأمم المتحدة.