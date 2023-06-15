إنتخاب الجزائر بالإجماع لمنصب نائب رئيس المجلس الدولي للحبوب

تمكنت الجزائر من الفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي للحبوب (CIC) بالإجماع، و بمباركة من جميع البلدان.

وهذا عقب الانتخابات التي نظمت يوم أمس الأربعاء 14 جوان 2023 بلندن على هامش الدورة الثامنة والخمسين للمجلس لفعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب المنعقد في العاصمة البريطانية لندن يومي 12 و 13 جوان 2023.

وجرى الإنتخابات بحضور رئيس الديوان ممثلا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب وممثل سفارة الجزائر بلندن.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فقد تم انتخاب الجزائر بالإجماع لفترة 2023-24، والتي غابت عنها الجزائر لأكثر من 20 سنة.

كما ذكر المصدر نفسه، بأن هذا الفوز يعود للدور المهم الآن على المستوى الدولي للجزائر الجديدة “تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، وبشهادة أعضاء المجلس فإن هذه الانتخابات دليل آخر على ثقة الدول الأعضاء في المجلس نظرا للمساهمة الفعالة للجزائر داخل هذا المجلس، من خلال :

– التزامها بضمان استقرار أسواق الحبوب العالمية وفاعليتها.

– المساهمة في العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء وتوسيع المشاورات بين الدول المصدرة والمستوردة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الجزائر أعيد انتخابها في سنة 2023 كعضو في اللجنة الإدارية للمجلس. وهي إحدى الهياكل الإدارية الثلاثة لهذه المنظمة الحكومية الدولية، إلى جانب لجنة الميزانية ولجنة شروط الأسواق.

وللتذكير ، فإن أهداف مجلس الحبوب الدولي هي تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب ، والتفتح بإنصاف في مجال الحبوب والمساهمة في استقرار سوق الحبوب وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

وفي هذا السياق، فإن المجلس يشرف أيضًا على تنفيذ اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. ويراقب تطورات سوق الحبوب، والسياسات الوطنية للحبوب وانعكاساتها على السوق العالمية.

وبالمناسبة، وعلى ضوء نتائج الانتخابات فإن الرئاسة تعود للولايات المتحدة الأمريكية لمدة سنة، و ستنتقل الرئاسة إلى الجزائر بعدها مباشرة.

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