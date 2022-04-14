إنتخاب الجزائر في لجنتين تابعتين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة

تم إنتخاب الجزائر بالتزكية لعهدة مدتها أربع سنوات إعتبارا من الفاتح جانفي 2023. في كل من لجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية التابعتين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.

وجرى تزكية الجزائر خلال إنتخابات أجراها المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، أمس الأربعاء في نيويورك، بهدف تشكيل أعضاء جدد لهاتين اللجنتين.

وحسبما أفادت به “وأج”، فإن هذه الإنتخابات تكرس جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المحافل الدبلوماسية. كما أنها تمثل علامة ثقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أهمية عمل الجزائر بغية تدعيم تنفيذ السياسات والتوجهات التي صاغتها الجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.

كما أنها تبرز مصداقية الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المنظمات غير الحكومية وإدماجها كعامل هام للتنمية. وكذا الترويج للبحث العلمي والتطوّر التكنولوجي.

وتعتبر لجنة المنظمات غير الحكومية التي أسست سنة 1946 من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للمجلس والمكلّفة بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية. الرامية إلى الحصول على اعتماد لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ذات الصلة بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وعلاوة على الجزائر، تحصلت 18 دولة على العضوية في لجنة المنظمات غير الحكومية و يتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تركيا، شيلي، الكاميرون، إريتريا. بالإضافة كذلك إلى ليبيريا، زيمبابوي، البحرين، الصين، الهند، باكستان، أرمينيا، جورجيا وكوستاريكا وكوبا ونيكاراغوا.

إنتخاب الجزائر في لجنة العلم و التكنولوجيا للتنمية.

وتعد هذه اللجنة هيئة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة تشرف على معالجة المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتنمية. كما تشرف على تنظيم منتدى حكومي مشترك سنويا لدراسة السياسات والتوصيات التي سيتم تنفيذها لتعزيز العلم والتكنولوجيا. من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتقيم ذات اللجنة أيضا خلال أشغالها علاقات وثيقة مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.