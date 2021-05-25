إنتخاب الجزائر لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الأفريقي

عقدت المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا اجتماعا اليوم الثلاثاء 25 ماي للتشاور حول الترشيحات التي تقدم باسم المجموعة لشغل مناصب في هيئات ولجان البرلمان الافريقي.

وجاء هذا الاجتماع في إطار فعاليات الدورة العادية الرابعة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الافريقي.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد تم التوافق على ترشيح عضو عن برلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعضو ثان عن برلمان دولة ليبيا لمنصب نائب رئيس البرلمان الإفريقي على ان يتم التصويت لاحقا في جلسة عامة.

كما تم انتخاب البرلمان الجزائري لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وانتخاب برلمان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لنيابة رئاسة المجموعة، وعاد منصب مقرر المجموعة إلى البرلمان التونسي.

وفي أول اجتماع للمجموعة الجيوسياسية لشمال افريقيا برئاسة الجزائر، تم تمكين نائب سفير دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا، من مخاطبة المجموعة.

حيث طلب دعم المجموعة من أجل حصول دولة فلسطين على صفة مراقب لدى البرلمان الافريقي.

كما عبر البرلمانيون الأفارقة عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للمساومة في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

للعلم فان القارة الافريقية تحيي يوم إفريقيا والذي يعد ذكرى سنوية لنشأة منظمة الوحدة الإفريقية، بتاريخ 25 ماي 1963، وهو فرصة تسمح لكل بلد من تنظيم تظاهرات تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب الأفريقية.