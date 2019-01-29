إنتخاب الجزائر لرئاسة مجلس المدققين الخارجيين للاتحاد الافريقي

تم انتحاب مجلس المحاسبة الجزائري بالإجماع لرئاسة مجلس المدققين الخارجيين للاتحاد الافريقي لعهدة مدتها سنتين.

وذلك عقب الاجتماع العادي لهذا المجلس الذي عقد يومي 15 و16 جانفي الجاري بمقر الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديسا أبابا.

وكانت الجزائر قد عينت في سنة 2014 كعضو في مجلس المدققين الخارجيين للاتحاد الافريقي.

حيث قام مجلس المحاسبة بتدقيق عدة أجهزة تابعة للاتحاد الافريقي لمدة عهدتين متتاليتين الأولى ما بين 2015 و2016 والثانية من 2017 الى 2018.

وفي كلمة ألقاءها عقب انتحاب مجلس المحاسبة الجزائري لرئاسة مجلس المدققين الخارجيين للاتحاد الافريقي.

عبر عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة عن شكره للثقة التي وضعها أعضاء المجلس الافريقي في الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري.

معربا في نفس الوقت عن حرصه على العمل طوال مهمته على رأس هذا المجلس في خدمة هذه المنظمة القارية.

اثر ذلك عرض بن معروف استراتيجية التدقيق للسنة الحالية 2019 لموافقة اعضاء مجلس المدققين الخارجيين للاتحاد الافريقي.

والتي من شأنها تمكين هذا المجلس من بلوغ أهداف التدقيق وتقديم تقريره النهائي للتدقيق أمام مجلس الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي شهر جوان المقبل.

وتمت دراسة هذه الاستراتيجية والمصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء المجلس.