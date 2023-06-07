إعــــلانات
الوطني

إنتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي

بقلم نادية بن طاهر
إنتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي
  • 182
  • 0

هنأ المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد الدبلوماسي الأرجنتيني أن العمل متعدد الأطراف فاز ب”حليف قوي” قائلا : “تهانينا للجزائر على انتخابها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025”.

وأضاف ألفاريز أن “العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي”.

وانتخبت الجزائر، أمس الثلاثاء بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/0rGpo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر