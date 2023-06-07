إنتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي

هنأ المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد الدبلوماسي الأرجنتيني أن العمل متعدد الأطراف فاز ب”حليف قوي” قائلا : “تهانينا للجزائر على انتخابها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025”.

وأضاف ألفاريز أن “العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي”.

وانتخبت الجزائر، أمس الثلاثاء بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025.