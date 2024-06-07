إنتخاب الجزائر نائبا لرئاسة الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تم إنتخاب الجزائر أمس الخميس بالتزكية لمنصب نائب رئيس الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيمثل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، المجموعة الافريقية الى جانب نظرائه المنتخبين عن باقي المجموعات الاقليمية الأخرى في منصب نائب رئيس.

وستساهم الجزائر بوصفها نائبا لرئيس الجمعية العامة، في تسيير وادارة أشغال الجلسات العلنية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. من سبتمبر 2024 الى غاية سبتمبر 2025.

ومن بين أهم الأحداث التي ستشهدها الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “قمة المستقبل” التي ستميز أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة المرتقبة في سبتمبر 2024.