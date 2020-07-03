إنتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز على رأس رابطة “ميد تسو”

انتخب الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص بالإجماع على رأس رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط “ميد تسو” لعهدة تدوم 3 سنوات.

وأفاد بيان للمجمع العمومي أمس الخميس، أن الانتخاب جرى خلال جمعية عامة للرابطة عقدت في 1 جويلية عن طريق تقنية التحاضر المرئي بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن الثقة التي وضعت في شخص شاهر بولخراص من طرف الأعضاء التسعة عشر للرابطة والمتكونة من أهم شركات الكهرباء لبلدان حوض المتوسط التي تنتمي اليها سونلغاز بصفة عضو منذ 19 أفريل 2018، تدل مرة أخرى على المكانة التي يحتلها مجمع سونلغاز ضمن كبار المتعاملين الطاقويين للمحيط المتوسطي.

وأوضح نفس المصدر، أن هذا الانتخاب يشهد أيضا على إسهام سونلغاز لدى ميد تسو بفضل خبرتها ومهارتها المتراكمتين طيلة خمسين سنة من وجودها، لا سيما ما يتعلق بالجهود التي باشرها المجمع لأجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجزائر، مما يمنحهامكانة خاصة في مجال الاستفادة من الطاقة.

و صرح بولخراص عقب انتخابه أن “ميد تسو” ستعمل لأجل أن تصير منظمة مهنية واستراتيجية بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بالأنظمة الكهربائية المتوسطية، داعي الى ترقية إدماج النظام الكهربائي و الطاقوي المتوسطي بشكل فعال و ناجع.