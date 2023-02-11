إنتخاب بن يحي رئيسا للإتحادية الجزائرية للمبارزة

كشفت الاتحادية الجزائرية للمبارزة عن إنتخاب محمد بن يحي رئيسا جديدا خلفا للرئيس المستقيل حسين أمزيان.

و أكدت الاتحادية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” اليوم السبت، أن قرار تعيين بن يحي رئيسا كان خلال الجمعية الانتخابية التي جرت بالمقر الرئيسي.

كما قالت أن يحي يعتبر أصغر رئيس اتحادية في الجزائر 26 سنة، وأشارت إلى تعيين محمد سنجاسني عضوا جديدا للمكتب الفيدرالي.

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