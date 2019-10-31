تم اليوم الخميس إنتخاب بوزيد لزهاري رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لفافا بن زروقي التي انهيت مهامها منذ يومين بعد طلب منها.

للإشارة فقد أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام فافا بن زروقي من على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الثلاثاء الفارط، فإن إنهاء مهام فافا بن زروقي جاء بطلب منها

وكانت بن زروقي فافا قد اُختيرت سنة 2017 لترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في فيفري2016 .

والجدير بالذكر، أن بن زروقي قد بدأت مسارها المهني في قطاع العدالة في أكتوبر 1975 كقاضية بمحكمة عين تموشنت.

كما ترأست محكمة العاصمة في جوان 1976 وتكون بذلك أول إمرأة تتولى منصب رئيسة محكمة بالجزائر.