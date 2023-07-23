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إنتخاب تقجوت اعمر بالأغلبية أمينا عاما للإتحاد العام للعمال الجزائريين

بقلم نسرين محفوف
إنتخاب تقجوت اعمر بالأغلبية أمينا عاما للإتحاد العام للعمال الجزائريين
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تم اليوم الأحد، انتخاب، تقجوت اعمر، بالأغلبية أمينا عاما للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وقد انعقد اليوم الأحد ، المؤتمر الاستثنائي 14 للاتحاد العام للعمال الجزائريين قصد اختيار قيادة جديدة للمركزية النقابية.

ويأتي المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد  أن قدم الأمين العام  السابق، سليم لباطشة، استقالته شهر مارس  الفارط.

وتم منذ حينها تكليف حمو طواهرية أمينا عاما بالنيابة لتسيير شؤون الإتحاد العام  للعمال الجزائريين.

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