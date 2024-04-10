إنتخاب جزائري في هذا المنصب بالأمم المتحدة

تم إنتخاب بنيويورك البروفيسور الجزائري بوزيد لزهاري عضوا في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عملية الإنتخاب تمت من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ( ECOSOC).

وتجتمع اللجنة في السنة في دورتين وكل دورة تدوم 3 أسابيع تخصص لدراسة تقارير الدول حول مدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تقوم اللجنة بالفصل في الشكاوى الفردية التي تقدم في اطار البروتكول الخاص بالبلاغات الفردية الملحق بالعهد .