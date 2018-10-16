إنتخاب جمال عيدوني نائبا لرئيس الإتحاد الدولي للقضاة

تم اليوم بمراكش المغربية انتخاب رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة خلال أشغال المؤتمر الدولي للقضاة.

عيدوني تم ترشيحه إلى هذا المنصب من قبل نظرائه الأفارقة.

حيث تم انتخابه خلال أشغال الاجتماع الـ23 للمجموعة الإفريقية الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة ماي بالجزائر.

لتولي مهمة رئاسة المجموعة وهو المنصب الذي خوله الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة.

أشغال المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته ال61، انطلقت بمراكش أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية الخميس بمشاركة قضاة من 90 دولة.