إنتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني مابين المهن لشعبة الحليب

تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة ومواصلة لعمل التنظيمات المهنية والمتعددة المهن للفروع الفلاحية.

وخاصة على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة،تم اليوم الأحد إنتخاب تامني عز الدين رئيسا للمجلس الوطني مابين المهن لشعبة الحليب.

حيث تعهد رئيس المجلس،بضرورة تطوير هذا الفرع كما عبر عن إلتزامه بترقية وتطوير الشعبة من خلال مرافقة منتجي الحليب والتكفل بإنشغالاتهم.

كما وعد بالعمل على تحسين الإنتاج الوطني من حيث الكمية والنوعية وتدعيم هياكل الإنتاج وعصرنة التقنيات والمعدات.

وللتذكير،فقد بلغت قيمة إنتاج فرع الحليب 179709 مليون دينار جزائري العام 2017،أما الإنتاج الوطني فقد بلغ 3521 لتر.