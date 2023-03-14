إنتخاب رحمون زرقون رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

إنتخب رحمون زرقون، رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. خلال جمعية عامة إنتخابية. خلفا لمحمد سامي عاقلي المنتهية عهدته.

وحسبما أفاد به بيان للمنظمة، فإن أشغال الجمعية العامة تضمنت إعادة تجديد الهيئات المسيرة للكونفدرالية من طرف أعضائها المشاركين. حيث تمت تزكية المترشح رحمون زرقون رئيس مكتب المنظمة بولاية ورقلة وعضو مجلس الإدارة بالإجماع. رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. بالإضافة كذلك إلى تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، وهي العملية التي تمت ضمن الإحترام التام لبنود القانون الداخلي و القانون العضوي المتعلق بالجمعيات.

كنا نوّهت الجمعية العامة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بالعمل الكبير الذي أنجزه الرئيس المنتهية عهدته عاقلي و بخصاله العالية. لاسيما احترام أخلاقيات العمل والتسيير طوال أربع سنوات. والتي كرسها بكل مسؤولية شفافية، لبناء منظمة تتميز بالعمل الجدي والمصداقية. ضمن مقاربة عقلانية وواقعية. حيث وضعت فيها المصلحة الجماعية والوطنية أولا وقبل كل شيء”.

كما إلتزم بدوره الرئيس المنتخب زرقون بمواصلة تقوية وترقية عمل المنظمة. لتبقى دائما رائدة كقوة اقتراح و فاعلا مؤثرا في النقاش الاقتصادي الوطني. و لكن دائما في إطار خدمة الاقتصاد الوطني ومن أجل إنجاح المشروع الطموح للإنعاش الإقتصادي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور