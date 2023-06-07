إنتخاب طبي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

إنتخب وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الأربعاء بالقاهرة, نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب, خلال أشغال الاجتماع ال71 لهذه الهيئة.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن طبي الذي يشارك في الاجتماع 71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب, الذي تجري أشغاله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة, انتخب نائبا للرئيس لعهدة مدتها عامين”.

وعرفت أشغال الاجتماع في بدايتها “انتخاب وزير العدل السعودي رئيسا للمكتب, الذي افتتح أشغال الاجتماع بالمصادقة على مشروع جدول الأعمال واستعراض واعتماد القرارات المعدة من طرف الأمانة الفنية للمجلس تحضيرا للدورة (39) لمجلس وزراء العدل العرب”.

وتعلقت القرارات أساسا “باعتماد تقرير الأمانة الفنية عن المراحل والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات الدورة الحالية للمجلس, وبنودا أخرى منها بحث مكافحة الإرهاب وخاصة تجريم دفع الفدية للإرهابيين وتوحيد بعض التشريعات العربية, باعتماد القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

كما قرر المكتب “تكليف لجنة الخبراء المختصة بمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية, واستمع في الأخير إلى عرض حول علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب”.

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