إنتخاب فيليب ديالو رئيسا جديدا للإتحادية الفرنسية لكرة القدم

أعلنت الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن إنتخاب الرئيس المؤقت للإتحادية، فيليب ديالو، كرئيس جديد على رأس الهيئة الفرنسية لكرة القدم.

وحسب بيان موقع الإتحادية الفرنسية، فقد تم إنتخاب فيليب ديالو، اليوم السبت، خلال الجمعية العامة المنعقدة بباريس، ولغاية 2024، بنسبة أصوات بلغت 91.26%.