إنتخاب فيليب ديالو رئيسا جديدا للإتحادية الفرنسية لكرة القدم
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن إنتخاب الرئيس المؤقت للإتحادية، فيليب ديالو، كرئيس جديد على رأس الهيئة الفرنسية لكرة القدم.
وحسب بيان موقع الإتحادية الفرنسية، فقد تم إنتخاب فيليب ديالو، اليوم السبت، خلال الجمعية العامة المنعقدة بباريس، ولغاية 2024، بنسبة أصوات بلغت 91.26%.
Président par intérim depuis janvier, Philippe Diallo a été élu 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝑭𝑭 lors de l’Assemblée générale à Paris https://t.co/AdkNSLUWpS
— FFF (@FFF) June 10, 2023
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