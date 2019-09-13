إنتخاب كينيا كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة

إنعقدت صبيحة اليوم الدورة 111 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة بالمكتبة الرئاسية بسان بترسبورغ.

وأضاف بيان لوزارة السياحة، أنه تم إنتخاب كينيا كرئيس للمجلس لمدة سنتين، ومن بعدها الشيلي لمدة السنتين المتبقيتين.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوفد الجزائري هنأ المنظمة بعقدها لدورتها 111 وكذا كل الاعضاء المنتخبين الجدد.

وأفاد أن الدورة كانت فرصة للتأكيد على استراتيجية الجزائر في قطاع السياحة، والتي لا تعد فقط بمثابة إطار مرجعي فحسب.

كما تعد خارطة طريق الجزائر بصدد استكمالها وتنفيذ محاورها الأساسية لا سيما تشجيع الإستثمار.

وبعد اختتام هذه الدورة، عقد اجتماع بين رئيس الوفد الجزائري والمدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة.

وتطرق الطرفان إلى سبل التعاون مستقبلا لا سيما في مجال التكوين والتكوين الرقمي عن بعد وتكوين المكونيين واسترتيجية الترويج للوجهة والتصنيف الفندقي.