إنتخاب لعايبي أمين على رأس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية

الرياضة
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إنتخاب لعايبي أمين على رأس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية
بقلم يونس رزيق

إنتخب “لعايبي أمين” على رأس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانية اليوم السبت خلال الجمعية العامة الإنتخابية التي إحتضنها مقر الإتحادية.


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