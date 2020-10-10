إنتخاب لعايبي أمين على رأس الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية
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توفي 13 شخصا، وأصيب 367 آخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان لمديرية الحماية…
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تم اليوم السبت، إعطاء اشارة انطلاق قافلة للتجارة الخارجية نحو النيجر، تحمل أكثر من80 طن من الملح.
وتندرج هذه العملية ،ضمن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد…
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إنطلقت، اليوم السبت، قافلة "صنعة بلادي" للترويج للبصمة المحلية في الفضاءات العامة.
القافلة ستجوب قافلة " صنعة بلادي" العديد من مناطق وبلديات الوطن، تماشيا مع التوجيهات الإقتصادية…
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