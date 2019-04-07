إنتخاب مسدوي عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد المتوسطي للكاراتي دو

أنتخب رئيس الإتحاد الجزائري للكاراتي دو، سليماني مسدوي، أول أمس الجمعة، عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد المتوسطي للكاراتي دو.

وجاء انتخاب سليماني مسدوي، في هذا المنصب، خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة الإنتخابية، التي جرت وقائعها بمدينة إسطنبول التركية.

وسيساهم تواجد مسدوي، ضمن المكتب التنفيذي للإتحاد المتوسطي للعبة، في النهوض بهذه الرياضة في الجزائر، والعمل على بروزها قاريا.

ويسعى رئيس الإتحاد الجزائري للكراتي دو، سليماني مسدوي، لتحقيق مشاركة مشرفة للجزائر، في الألعاب الأولمبية المقبلة، طوكيو 2020.