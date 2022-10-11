إنتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان

إنتخبت الجزائر اليوم بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025. وهذا تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.

وجرت اليوم عملية الإنتخاب في نيويورك خلال الجلسة العامة الـ 17 للجمعية العامة للأمم المتحدة اين حصدت الجزائر ما مجموعه 178 صوتا. ومن خلالها ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم. بالإضافة إلى التعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.

وسيسمح انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان, اعتبارا من الفاتح يناير 2023 للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006.

والجدير بالذكر يتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات وفقا لتوزيع جغرافي. حيث يمنح 13 مقعدا للدول الافريقية، و13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادئ. الى جانب 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي, و7 مقاعد لدول غرب أوربا ودول أخرى بينما تحظى دول أوروبا الشرقية بستة مقاعد.