إنتداب رؤساء للمحاكم العسكرية وإنهاء انتداب آخرين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد من المراسيم الوزارية المشتركة، والتي نصت على انتداب قضاة مدنيين بصفتهم رؤساء للمحاكم العسكرية وإنهاء انتداب قضاة آخرين.

وبموجب قرار وزاري مشترك تم انتداب رمضان شخوم بصفته قاضيا رئيسا للمحكمة العسكرية الرابعة بورقلة لمدة سنة واحدة ابتداءً من الأول من شهر ماي المقبل،كما تم تجديد انتداب عبد الله شوادر بصفته قاض رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة لمدة سنة واحدة.

كما تم تجديد انتداب كما مصباح بصفته قاضيا رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية بالبليدة.