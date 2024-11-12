إنترنت بسُرعة فائقة إبتداءً من الخميس

أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض إنترنت جديد بسرعة فائقة التدفق تصل إلى 1.2 جيجابت في الثانية!

وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أن هذا العرض، سيكون الأول في إفريقيا.

كما يضاف هذا العرض الجديد إلى عروض جديدة أخرى ذات تدفق عالي لإيدوم فايبر والتي هي كما يلي:

عرض 1.2 جيجابت في الثانية، بـ4200 دينار جزائري في الشهر. وعرض 500 ميجابت في الثانية، بـ3600 دينار جزائري في الشهر.

وعرض 300 ميجابت في الثانية، بـ3000 دينار جزائري في الشهر، وعرض 240 ميجابت في الثانية، بـ2800 دينار جزائري في الشهر.

وكذا عرض 120 ميجابت في الثانية، بـ2600 دينار جزائري في الشهر، وعرض 60 ميجابت في الثانية، بـ2400 دينار جزائري في الشهر.

وعرض 30 ميجابت في الثانية، بـ2200 دينار جزائري في الشهر، وعرض 15 ميجابت في الثانية، بـ2000 دينار جزائري في الشهر.

وستكون هذه العروض متاحة اعتباراً من يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

ومن خلال هذا العرض، ستواصل اتصالات الجزائر تطوير خدماتها لتلبية تطلعات زبائنها. خاصة من خلال توفير سرعات إنترنت عالية جداً وتوسيع شبكة الألياف البصرية في جميع أنحاء الوطن.