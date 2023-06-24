إنتر ميامي يتوصّل إلى إتفاق مع بوسكيتش

كشف نادي إنتر ميامي عن ضم الاسباني سيرجيو بوسكيتش بشكل مبدئي قادما من نادي برشلونة .

كما أعلن ميامي إنتر عن ذلك في فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر” فيما لم يكشف عن مدى العقد والشق المادي.

إلى جانب ذلك، إكتفى نادي إنتر ميامي بنشر أراء بعض اللاعبين أبرزهم نجم الفريق ليونيل ميسي.

و من المنتظر، ان يعلن النادي الأمريكي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، عن صفقة اللاعب، الذي ودّع أنصار “البلاوغرانا” قبل أسابيع بملعب “الكامب نو”.

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