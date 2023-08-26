إنتر ميلان يعلن عودة أليكسيس سانشيز

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رسميا عن عودة لاعبه السابق التشيلي، أليكسيس سانشيز، إلى صفوف الفريق، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشفت إدارة “النيراتزوري” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم السبت، عن عدوة سانشيز رسميا إلى النادي.

والتحق سانشيز بناديه السابق، قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وبعقد يستمر إلى الـ 30 جوان المقبل.

وحمل اللاعب التشيلي، ألوان الانتر ما بين 2020-2022، لعب خلالها 109 مباراة، مسجلا 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

كما توّج سانشيز مع انتر ميلان بـ 3 ألقاب خلال موسمين، وهي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بالإضافة إلى “السوبر الإيطالي”.