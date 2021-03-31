إنتر ميلان يُصر على التعاقد مع “ماندي”

الرياضة
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إنتر ميلان يُصر على التعاقد مع “ماندي”
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان مصر على التعاقد مع المدافع الجزائري “عيسى ماندي” في الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي الإنتر معجبون كثيرا بخدمات “ماندي” والذي سيكون حرا من أي التزام في الصائفة.

فالمدافع الجزائري ينتهي عقده مع ريال بيتيس شهر جوان المقبل والنادي الأندلسي قدم عرضا أوليا للتجديد ورفضه “ماندي”.

في نفس السياق، كل من “مصطافي” و “ماكسيموفيتش” في مفكرة النيراتزوري لتدعيم الخط الخلفي.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “إيستاديو ديبورتيفو”  في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الكلمة الأخيرة لـ “ماندي” ستكون الأسبوع لإدارة “بيتيس”.


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