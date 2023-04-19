إنتر يتأهل في رابطة الأبطال ويضرب موعدا للغريم ميلان

حقّق فريقه إنتر ميلان تعادلا مثيرا أمام ضيفه بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة بملعب “سان سيرو” ليحسم تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي.

وكان إنتر ميلان قد فاز في مباراة الذهاب بالفوز بخماسية مقابل ثلاثة في مجموع المبارتين ذهابا وإيّابا.

وسيواجه المهاجم لوكاكو غريمه ميلان في قمة الدور المقبل من رابطة الأبطال التي سيكون فيها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر طرفا فيها.

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