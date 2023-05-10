إنتر يحسم مواجهته أمام ميلان في رابطة الأبطال

أنهى فريق إنتر ميلان مباراته اليوم الأربعاء أمام الغريم ميلان بالفوز بثنائية مقابل صفر في نصف نهائي رابطة الأبطال.

وجرت المباراة بملعب “سان سيرو” التي عرفت تألق لاعبي “النيراتزوري” وأبرزهم ميختاريان ودزيكو، وهو الثنائي الذي سجّل الهدفين.

ويملك “الروسونيري” أمال في العودة بالنتيجة في لقاء العودة بنفس الملعب، والتأهل إلى نهائي رابطة الأبطال بشرط تسجيل أكثر من هدفين.

يذكر، ان الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر أصيب في المباراة واستبدل في الشوط الأول.

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