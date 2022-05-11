إنتر يهزم جوفنتوس ويُتوج بكأس إيطاليا

توج سهرة اليوم الأربعاء فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لموسم 2021-2022 على حساب غريمه جوفنتوس.

حيث انتهى النهائي الذي جرى بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية “روما” بتفوق النيراتزوري برباعية لهدفين عقب الوقتين الإضافيين.

كما سجل رباعية الإنتر كل من باريلا في الدقيقة 6، تشالهانوغلو من ركلة جزاء في الدقيقة 80، بيريسيتش على مرتين في الدقيقة 99 من ركلة جزاء والدقيقة 102.

في حين وقع ساندرو وفلهاوفيتش ثنائية السيدة العجوز في الدقيقتين 50 و52.