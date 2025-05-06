إنتر ميلان يتجاوز برشلونة ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ نادي إنتر ميلان الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في مباراة إياب نصف النهائي أمام برشلونة الإسباني، بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وتفوقه في مجموع مواجهتي نصف النهائي بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

وانتهى لقاء الذهاب في “ستاد أولمبيك لويس-كومبانيس” بالتعادل 3-3. قبل أن يفوز “النيراتزوري” إيابًا في “جيوزيبي مياتزا ” بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة.

وسيُلاقي إنتر في النهائي المرتقب، الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وكان الفريق الباريسي قد عاد بفوز ثمين من ملعب “الإمارات” في الذهاب بنتيجة 1-0. على أن يجرى لقاء الإياب غدًا على ملعبه حديقة الأمراء.

وستقام المباراة النهائية يوم 29 ماي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية. معقل نادي بايرن ميونيخ، في مواجهة يتوقع أن تكون نارية بين نخبة نجوم الكرة العالمية.

ويسعى إنتر للتتويج باللقب القاري الرابع في تاريخه. بينما يحلم كلٌ من باريس وأرسنال بكتابة اسمه لأول مرة في سجل الفائزين بهذه البطولة العريقة.