إنتزاع خنجر من ظهر جزائري مزروع منذ ربع قرن!

تمكن فريق طبي تونسي، من استخراج خنجر بعمق 5 سم كان عالقا في ظهر جزائري منذ 25 سنة.

وحسب صفحة “صوت سطيف” على فايسبوك، كللت العملية الجراحية الدقيقة بالنجاح. لتنهي معاناة الشاب مع الخنجر، والذي سبب له متاعب صحية ونفسية.

ونقلت صفحة “صوت سطيف” على فايسبوك، عن المريض المدعو “طارق ف”، أن القضية تعود إلى سنة 1997.

حيث دخل الضحية، في مناوشات مع أحد الأشخاص بولاية سطيف، ليقوم بطعنه، ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.

وظل طارق لسنوات يتعاطى الحقن والأدوية المهدئة بسبب الآلام المبرحة التي كان يشعر بها وكانت تعيقه عن العمل. إلى جانب المتاعب النفسية، دون أن يدرك أن سببها خنجر مغروس بين ضلوعه.

ليكتشف منذ أشهر وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.

وأفاد المعني أن “الأطباء في مستشفى سطيف تخوفوا من إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يوجد قرب العمود الفقري”.

فتوجه المعني بنداء إلى السلطات المحلية في سطيف عبر الفيديو لمساعدته في التوجه إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية. ليستقر اختياره على طاقم طبي تونسي حيث تمت العملية بنجاح.