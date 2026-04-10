إنتشارل جثة غريق من البحر في عين تموشنت

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال جثة غريق بالمكان المسمى المرسى 02، وهي منطقة صخرية مطلة على البحر ببلدية بوزجار التابعة لدائرة العامرية في ولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت الوحدات المسعفة في حدود الساعة 07:29 صباحاً. عقب ورود بلاغ عن سقوط شخص في المنطقة الصخرية.

حيث سُخرت لهذه العملية إمكانيات مادية وبشرية متخصصة شملت 07 غطاسين، وزورقاً نصف صلب. بالإضافة إلى فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة (GRIMP) وسيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، حيث تم انتشال جثمانه وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.