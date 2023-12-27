إنتشار الحمى القلاعية .. الحكومة تتخذ إجراءات هامة 

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاوّل نذير العرباوي لإستعراض الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية.

وحسي بيان مصالح الوزير الاول فقد اطلقت وزارة الفلاحة والتمنية الريفية قبل اسبوع عن حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني.

وذلك كإجراء وقائي، بعد التأكد من ظهور حالات من هذا المرض الحيواني ببعض ولايات الوطن.

كما قامت الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع واقصر وقت ممكن، لاسيما بتجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، داعية الفلاحين والمربين “لتسهيل إنجاز هذه العملية الهامة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية”.

وايضا إغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي”.