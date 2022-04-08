إنتشال آخر ضحية من تحت الانقاض في إنفجار برج بوعريريج

تمكنت مصالح الحماية المدنيانتشال من تحت الانقاض في إنفجار برج بوعريريج. وبهذا ترتقع حصيلة وفيات الإنفجار إلى 10 أشخاص.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد وقع أمس الخميس حادث تسرب متبوع بإنفجار للغاز بحي 5 جويلية بولاية برج بوعريريج.

الحادث خلف لحد الان 10 وفيات من بينهم رضيعة و6 جرحى إصابتهم متفاوتة الخطورة.

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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منزل بحي 5 جويلبة، الذي وقع اليوم الخميس، بولاية برج بوعريريج إلى 5 قتلى.

وكان والي الولاية قد كشف في وقت سابق ، أن حصيلة ضحايا انفجار المنزل إرتفعت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسبما أشار إليه والي ولاية برج بوعريريج، خلال تصريح صحفي أثناء تفقده لمكان وقوع الإنفجار، أنه تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.

من بينهم رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر. بالإضافة كذلك إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة.

وحسب آخر حصيلة منتصف نهار اليوم، فقد تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في وفاة رضيعة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة. على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.

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