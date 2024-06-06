إنتشال الجثة الخامسة من واد الصفي بالبيض

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على الجثة الخامسة للمفقودين بواد الصفي ولاية البيض.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية البيض أمس، في فيضان وادي الصفي. وانحراف سيارة للنقل الجماعي كان على متنها عدة أشخاص.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض على الساعة 23سا و35 من أجل البحث عن أشخاص مفقودين جرفتهم مياه فيضان وادي الصفي. بالطريق الوطني رقم 47 ببلدية الغاسول على بعد 20كلم إتجاه بلدية بوعلام على متن سيارة أجرة جماعي.

كما تم تسخير كل من وحدات البيض ،الغاسول .بريزينة على مجري الواد . أين تم العثور على جثث 5 مفقودين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لتبقى العملية جارية للبحث عن مفقودين آخرين.