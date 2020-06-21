إنتشال ثالث جثة من شواطئ تيبازة في ظرف 72 ساعة

تم اليوم الأحد، إنتشال جثة شخص، من شاطئ شرشال، تعد الثالثة في ظرف 72 ساعة الأخيرة بالسواحل الغربية لتيبازة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن مصالح الحماية المدنية، فإن عناصرهم تدخلت لنقل جثة شخص بعدما علقت بشباك أحد سفن الصيد لبحارة شرشال.

ويتعلق الأمر بجثة شاب في حالة غير متقدمة من التعفن، يرجح أن يكون عشريني.

وتم نقل الجثة، من ميناء الصيد البحري لشرشال، ووضعها بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

وهي العملية الثالثة من نوعها التي تسجل بالسواحل الغربية لولاية تيبازة في ظرف 72 ساعة الأخيرة.

ويأتي ذلك، بعد عمليتين متفرقتين تمكنت خلالها القوات البحرية من انتشال جثتين لشخصين مجهولي الهوية بكل من الداموس يوم الخميس الماضي، وشرشال، أول أمس الجمعة.