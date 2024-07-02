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أخبار الجزائر

إنتشال جثة أحد ضحايا غرق باخرة صيد في تلمسان

بقلم م. فيصل
إنتشال جثة أحد ضحايا غرق باخرة صيد في تلمسان
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إنتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تلمسان أحد ضحايا غرق باخرة صيد في تلمسان.

ويعتبر الضحية هو رابع صياد توفي بعد غرق باخرة لصيد السمك الأسبوع الماضي.

وتدخلت ذات المصالح من أجل عملية البحث والإنقاذ في البحر إثر غرق باخرة لصيد السمك. أين تم انتشال جثة ضحية متوفية (في عرض البحر)، ببلدية ودائرة الغزوات .

العملية  تمت بالتعاون والتنسيق مع حراس السواحل.كما سخّرت لها 17 غطاسا و3 زوارق مطاطية وسيارة إسعاف.

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