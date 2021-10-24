إنتشال جثة إمرأة من واد السحاولة بالعاصمة

قامت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بإنتشال جثة إمرأة متوفية، من واد السحاولة في العاصمة.فيما لا تزال عملية البحث عن شخص أخر متواصلة من قبل ذات المصالح.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن سيارة المعنيين، غمرتها المياه على إثر السيول والفيضانات التي عرفتها العاصمة أمسية السبت.

وجندت مصالح الحماية المدنية، 80 عونا، للبحث عن المفقودين، ليتم العثور على جثة السيدة والتي تبلغ من العمر 52 سنة، بواد السحاولة صبيحة اليوم الأحد.

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