إنتشال جثة الشاب المفقود في البحر بالطارف

عثرت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة الشاب المفقود في البحر، بالميناء الجديد، ببلدية القالة في الطارف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال جثة الضحية صباح اليوم على الساعة السابعة والنصف صباحا. ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 37 سنة.

هذا وسيتم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القالة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الإثنين، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر، بالميناء الجديد، ببلدية القالة.