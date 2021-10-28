إنتشال جثة الشخص الذي سقط في بئر ارتوازية بمستغانم

تمكنت وحدات الحماية المدنية صبيحة اليوم الخميس من إنتشال جثة الشخص الذي سقط في بئر ارتوازية في ولاية مستغانم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشخص يبلغ من العمر 46سنة، وقد سقط بالبئر الإرتوازية أمس بدوار الطواولة بلدية واد الخير. وقد تم إنشال جثته من البئر في حدود الساعة الثالثة صباحا.

مستغانم: سقوط شخص في بئر إرتوازية بدوار طواولة

للإشارة فقد سقط مساء أمس شخص يبلغ من العمر 46 سنة ببئر إرتوازية في دوار طواولة التابع لبلدية واد الخير. وحسب مصالح الحماية المدنية فإن عمق البئر الذي سقط به الضحية يقدر بحوالي 26م.

وبالمقابل تدخلت إسعافات وحدة الحماية المدنية التابعة لعين تادلس مدعمة بالوحدة الرئيسية لعين المكان. من أحل إجلاء الضحية بمساعدة المواطنين المتواجدين للمساعدة والمساندة. فيما لاتزال العملية مستمرة.

وفي ذات السياق وفور انتشار الخبر. تنقل والي ولاية مستغانم إلى موقع الحادث للوقوف على محاولات إنقاذ الضحية

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العثور على جثة المحامي المفقود بوادي السحاولة في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس الأربعاء من العثور على جثة المحامي الذي جرفته السيول بوادي السحاولة في العاصمة السبت الماضي.

ويتعلق الأمر بالمحامي مهدي زيتوني، والذي ظل في عداد المفقودين منذ مساء السبت الماضي. بعد الفيضانات التي عرفتها ولاية الجزائر العاصمة. وكان الضحية والذي يبلغ من العمر 40 سنة، على متن سيارته عندما جرفته السيول.

بالمقابل تم العثور على جثة الضحية، بحوش فيميناس التابع لبلدية الدرارية، أين كانت مردومة تحت الأوحال والأتربة والأشجار.

خلال عملية البحث عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة إمرأة بالغة من العمر 58 سنة الأحد الماضي. بوادي السحاولة. فيما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية أخرى تعود لرجل ومن المرجح أن يكون شقيق المرأة الضحية.

وجندت وحدات الحماية المدنية كافة الوسائل المادية والبشرية. وكذا غطاسين من أجل مواصلة البحث عن المفقود الثالث منذ ليلة السبت الفارط.

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