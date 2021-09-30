إنتشال جثة الشخص المفقود بميناء الجزائر على إثر جنوح الباخرة البرتغالية

تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية الجزائر، البيوم الاربعاء، من إنتشال جثة الشخص المفقود بميناء الجزائر على إثر حادثة جنوح باخرة لنقل السلع البرتغالية يوم أمس

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية الجزائر في حدود الساعة 16و 35 د من أمسية اليوم، من إنتشال جثة الشخص المفقود بميناءالجزائر متوفي جنسية جزائرية على إثر حادثة ميلان باخرة لنقل السلع البرتغالية وتسرب المياه إليها بالرصيف رقم 9، الضحية كانت محصورة داخل الباخرة.