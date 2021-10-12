إنتشال جثة الصياد الهاوي من شاطئ تيغزة بالشلف

تم إنتشال جثة الصياد الهاوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، من طرف فرق الغطس للحماية المدنية لولاية الشلف، والذي كان محل بحث منذ ليلة أمس في شاطئ تيغزة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف بتنس بحضور السلطات الامنية و المحلية.

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