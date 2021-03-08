إنتشال جثة الضحية الثامنة لفيضانات واد مكناسة بالشلف

أخبار الجزائر
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إنتشال جثة الضحية الثامنة لفيضانات واد مكناسة بالشلف
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت فرق الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، من انتشال جثة تعود لأحد ضحايا فيضانات واد مكناسة بالشلف.

وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، على ضفاف وادي مكناسة في الشلف، جرفتها السيول مساء السبت الماضي.

وبذلك، ارتفعت حصيلة فيضانات واد مكناسة، إلى 8 وفيات.

وتواصلت اليوم الإثنين، عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة، جراء فيضان وادي مكناسة بالشلف لليوم الثالث.

وتمت الإستعانة بفرق الإنقاذ والبحث للحماية المدنية لـ 10 ولايات تقوم حاليا بتمشيط الوادي على طول امتداده.

وتم إعتماد خطة جديدة للبحث تم تسطيرها ليلة الأمس بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار شرق – غرب”


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