إنتشال جثة الغريق المفقود بسد العقرم في جيجل

تمكنت فرق الغطس للوحدة البحرية للحماية المدنية جن جن في جيجل، من العثور على جثة الغريق المفقود بسد العقرم، ببلدية قاوس في جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمّ انتشال جثة الغريق المفقود، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحية المتوفية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 46 سنة.

وبعد إتمام الاجراءات، سيتم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور