إنتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ القادوس في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من العثور على الغريق المفقود في البحر، متوفيا، بشاطئ القادوس، ببلدية هراوة في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم انتشال الضحية متوفي صباح اليوم. وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المحلي. والضحية من جنس ذكر ويبلغ من العمر 17 سنة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت يوم 31 ماي 2026، للبحث عن غريق مفقود بشاطئ القادوس، ببلدية هراوة في الجزائر العاصمة.

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