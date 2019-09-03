إنتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ سيدي يوشع في تلمسان

تمكنت غواصو الحماية المدنية في تلمسان، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة الغريق المفقود منذ 4 أيام بشاطئ سيدي يوشع.

وتم تحويل جثة الغريق الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات.

وفقد الغريق، والذي يبلغ من العمر 21 سنة، وينحدر من منطقة سيدي المشهور، السبت الماضي، عندما كان يسبح برفقة إبن عمه، بمياه ميناء سيدي يوشع، أين تم إنقاذ قريبه.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، عديد الإمكانيات المادية والبشرية، وتدعمت بغواصين من ولايات مجاورة، إضافة إلى القوات البحرية، والتي جندت كلها للعثور على الغريق المفقود منذ 4 أيام.